旅台涉殺女友 韓男禁出境

【本報綜合報道】南韓一對情侶日前到台灣旅遊期間，李姓女子倒斃在高雄下榻的酒店，金姓男友報警把女友送院後宣告不治。檢方驗屍後發現死者左腦凹陷，確定遭他殺。檢方認為金男嫌疑重大，向高雄地院聲請羈押；法官審理後裁定金男准以10萬元新台幣（約2.6萬港元）保釋，並諭知限制出境出海及住居，並定期報到。

台灣傳媒上周六報道，李女與金男本月22日赴台，投宿高雄市前金區一間商旅酒店，原定本月25日回國。惟金男本月24日通知房務人員，表示女友失去意識，要求叫救護車。當救護人員抵達酒店時，發現李女沒有生命迹象，經送往大同醫院急救，同日下午2時許宣告不治。

四肢瘀傷 左腦凹陷 檢方接獲警方通報後，本月25日與法醫驗屍，發現李女四肢瘀傷，頭部有明顯傷痕，左側顱內出血、腦髓凹陷，疑遭鈍器敲擊或短距離撞牆，於是指示警方依殺人罪逮捕金男並聲押。初步偵訊時，金男供稱起床時發現女友沒氣息，以為她跌倒受傷，於是請酒店人員報警。