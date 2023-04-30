旅台誤食老鼠藥 澳洲交換生命危

家人質疑街頭小吃肇禍 眾籌包機回國 澳洲一名男大學生本月初在台灣誤服含有超級薄血藥成分老鼠藥中毒，正在台北醫學大學附設醫院留醫，連日徘徊生死關頭。經網上籌款後，他的家屬昨天成功安排一班附設醫療救援團隊航班，計劃未來送他回國治療。對於外界盛傳病人中毒或與街頭小食有關，北醫附醫同日澄清，事件應與此無關，不明對方為何接觸到老鼠藥。

24歲的肖里（Alex Shorey）來自澳洲昆士蘭省圖文巴（Toowoomba），是昆士蘭大學學生，去年9月開始前往台灣台北的淡江大學當交換生。他本月初發現自己流鼻血之餘，尿液中同時帶血，於是求診，獲診斷為超級薄血藥中毒。

藥物過敏 曾入住ICU 在接受治療期間，由於肖里出現藥物過敏反應，一度獲轉送深切治療病房，經過醫護團隊調整用藥後，前天已經轉往普通病房。

針對家屬懷疑肖里進食街頭小食後中毒，北醫附醫昨天表示，院方曾詢問病人發病前進食史及起居生活情況，認為中毒一事應與街頭小食無關，暫未知對方到底如何接觸到老鼠藥。

淡江大學則稱，肖里去年9月透過獎學金入讀大學台北校園華語中心為期3個月的華語班。當課程11月結束後，他再自費就讀去年12月開始至本年2月結束的下一期華語班，並於同月14日離台，不知對方後來何時返台。

校方強調若果其有需要，將全力給予必要支援，希望肖里能夠渡過生死難關，繼續在台灣求學。

自肖里中毒入院後，其家人在網上平台「GoFundMe」發起籌款，希望籌得17.2萬澳元（約88萬港元），藉此送他回國治療。

經傳媒連日報道，他們已籌得超過20.8萬澳元（約106.8萬港元）善款，已安排醫療專機，準備未來接他回國。本報綜合報道