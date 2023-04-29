兩岸國際

咖啡泡沫似足貓頭鷹
美國俄勒岡州波特蘭女子波特（Amber Porter）近日如常泡咖啡時，竟在杯中發現一隻「貓頭鷹」，忍不住笑了起來。原來咖啡泡沫意外形成一隻貓頭鷹的圖案，她連忙將趣事分享，並打趣道：「我猜這隻睡眼惺忪的生物，需要喝幾口咖啡才能醒來」。
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