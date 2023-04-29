在家收容動物 獵人變守護者

【本報綜合報道】印度傳媒前日報道，那加蘭邦科希馬（Kohima）一名六旬老人，因20年前一次殺死珍稀鳥類而感到內疚，從而成為保護動物和鳥類一員。目前，他的家已成為收容35種鳥類及動物的小型動物園。

殺珍稀鳥感內疚 64歲男子貝略（Ruvuotuo Belho）小時受家人影響而喜歡打獵，直至射殺一種非常稀有的鳥類後，他因內疚而反思自己與大自然的聯繫。貝略發現自己的行為一直危害生態系統，因此作出改變，甚至會斥資在市場上購買其他獵人所捕獲的稀有鳥類，然後保護牠們。貝略聲稱曾救過60多種動物及鳥類，包括犀鳥、貓頭鷹、猴子、鸚鵡、鹿、豹貓、印度黑龜等。

貝略目前仍繼續打獵，不過目的是拯救其他在狩獵中受傷的動物。他會在叢林中徘徊，把受傷動物帶回家悉心照顧，並自掏腰包治療牠們。他稱：「我用我的積蓄和薪水來做這件事。這不是錢的問題，而是對這些動物的愛和熱情。」等到受傷動物康復及回復強壯，貝略便會把他們放生。假如無法放歸野外，貝略便一直養着牠們終老。貝略的善舉獲妻子及5名孩子支持，並獲得他們幫助。