河南展出曹操墓 488件文物首同場

包括武器石牌 慰項石可紓頭痛 三國時代英雄輩出，其中魏國奠基者、被稱「治世之能臣，亂世之奸雄」的曹操更是無人不曉。位於中國河南省安陽市的曹操高陵遺址自2009年獲證實以來，一直備受各界關注，政府更設立博物館，並於今日正式開放讓公眾參觀，488件有關曹操的文物亦首度集中亮相。

曹操高陵遺址博物館基本陳列分為遺址展示和室內展示兩個區域，展覽大量曹操墓隨葬器物，包括刻有「魏武王常所用挌虎大戟」、「魏武王常所用挌虎大刀」及「魏武王常所用挌虎短矛」字樣石牌、慰項石、水晶珠、金鈕扣、玉觿等。

其中慰項石即石枕，經過加熱後可以起到紓緩頭痛的作用，符合曹操生前患有頭風病的史實。而慰項石、水晶珠等寶物則是曹操生前珍愛之物，非常珍貴。

背曹操詩歌可免費入場 94版電視劇《三國演義》曹操扮演者、國家一級演員鮑國安前日出席開館儀式，並現場朗誦《短歌行》。他指作為曹操扮演者，期待曹操墓開館已久，對如今終於有一個拜謁曹公的地方而感動。博物館的入場門票為50元人民幣（約57港元），不過遊客若能現場完整準確背誦曹操詩歌，則可免費入館。本報綜合報道