阿曼灣疑撞船 伊朗扣押駛美油輪

【本報綜合報道】一艘懸掛馬紹爾群島國旗、駛往美國墨西哥灣休斯敦港的運油輪，周四在阿曼灣國際水域遭伊朗軍方扣押。伊朗軍方稱該艘運油輪與一艘伊朗船隻相撞，令伊朗船隻兩名船員失蹤及數人受傷。美國海軍要求伊朗立即釋放運油輪。

美軍指違國際法 促伊放行

美國海軍確定被伊朗扣押的運油輪為Advantage Sweet，由美國石油公司雪佛龍租用，最後停靠地是科威特。伊朗方面稱，伊朗船隻在相撞後求救，伊朗海軍立即開始攔截，該艘運油輪在肇事後企圖逃走，關閉定位系統並頻繁改變航線；伊朗海軍在司法當局許可下出動直升機扣押該船，押送至伊朗領海。美國海軍表示，運油輪遭扣押期間發出求救信號，又指伊朗的行為違反國際法，破壞地區安全與穩定，要求伊朗政府立即釋放運油輪。