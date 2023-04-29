福島儲存罐料較遲裝滿 核污水排海不變

【本報綜合報道】日本東京電力公司周四公布估算，指福島第一核電站核污水儲存罐裝滿的預計時間，從原來「今夏至今秋左右」推遲到「明年2月至6月左右」，但表示即使期限有餘裕，公司在今春至今夏左右開始排放核污水入海的目標不變。

福島第一核電站在2011年311大地震導致核災後所產生的核污水，雖然經過淨化，但仍然無法去除氚，目前這些核污水存放在廠區內約1,000個儲罐。東電聲稱，核污水目前的總量約133萬噸，達到可以保管容量的97%；公司已經採取防止雨水流入反應堆廠房等措施，去年把核污水產生量控制在日均約90噸。根據估算，若核污水產生量日均100噸，儲罐明年6月左右裝滿；若日均140噸的話，則是明年2月左右裝滿。