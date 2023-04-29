美司令指俄機趨近 如試空中格鬥

【本報綜合報道】美國國防部本月19日發布兩段影片，指俄羅斯戰機在敍利亞上空不安全及不專業地攔截美方戰機。美國空軍中央司令部司令格林克維奇接受訪問時透露，俄軍戰機飛得愈來愈接近美軍戰機，形容「好像他們嘗試展開空中格鬥」。

美國傳媒周四刊登格林克維奇的訪問，提到美俄兩軍戰機在敍利亞空域短兵相接的情況，指俄方戰機上月開始採取帶有敵意的行動，令美軍高層憂慮此舉引致誤判及局勢升級的可能性。他說：「他們（俄羅斯飛行員）對我們採取侵略性的機動動作，但根據雙方達成的協議，我們應該保持相距數公里，並且只是互相監視對方。」

格林克維奇要求旗下飛行員不要上當，指示他們不應該作出如同俄羅斯的行為，「我們將以專業的方式行動，我們將嘗試令形勢降級」。他指美俄兩軍定期透過消除衝突的熱線溝通，分享已經計劃的任務詳情，例如軍機呼叫代號及電子發送代號。

掛彈飛近美部隊 增誤判風險 美俄兩軍仍然有技術及專業層面的交流，格林克維奇稱有人撥打及接聽熱線是好事，但承認每當美方投訴兩軍相遇的情況時，俄方總是裝聾並表示這些實施已久的協議，不再適用於某個地區。他指配備武器的俄羅斯戰機曾經飛越在敍利亞的美軍地面部隊，但不認為俄方有任何向美方開火的意圖，但此舉增加誤判及犯錯的風險。