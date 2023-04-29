美密件：阿聯酋疑瞞華軍港復工

前年宣稱停建 揭或接通水電 中國近期加強發展中東外交關係之際，美國《華盛頓郵報》周三報道，美國中東盟友阿聯酋前年底曾經宣布一處疑似中國軍方設施的港口開發已經停工，但美方情報部門去年12月發現不但可能接通水電，並且建成軍用倉庫圍牆。

報道引述美國外洩國防機密文件，顯示阿聯酋首都阿布扎比以北約80公里的哈利法港，是數個涉及中國軍方的開發項目之一。

美國官員前年12月聲稱中國企圖把港口用於軍事用途後，阿聯酋宣布停止中方在哈利法港建設。惟密件顯示，中國軍方設施一年後很可能已經接通水電，一個軍用後勤倉庫的圍牆亦建成。

部署無人機及防導彈系統 知情美國官員透露，拜登政府對中國軍方人員現身阿聯酋內陸兩處軍事基地感到擔憂，它們部署無人機和彈道導彈防禦系統；又相信中國軍方參與阿布扎比沿岸一條飛機跑道的興建及擴建。

美國情報部門正在監察事態發展，擔心阿聯酋可能以犧牲美國利益為代價與中國發展更密切安全關係。美方官員對中國在阿聯酋活動的擔憂程度不一，有人認為事態發展可控，但一些人認為是重大威脅，美國需要對此施加更大壓力。

指華2030年擁5海外基地 另有密件稱，北京在阿聯酋的工作是中國人民解放軍建立全球軍事網絡一環，計劃透過141計劃（Project 141）在2030年前擁有至少5個海外基地及10個後勤支援據點。文件地圖標示出上述設施地點，將分布在中東、東南亞、非洲大陸東西兩岸。

根據美國國防部向國會提交的報告顯示，美方官員認定新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、肯尼亞、坦桑尼亞、安哥拉都有供中國軍民兩用的港口或據點。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應時表示，美方對中國海外軍事設施的擔憂實屬無稽，指美國擁有800多個海外軍事基地已經引發很多國家擔憂，沒有資格批評他國。本報綜合報道