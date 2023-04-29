中印防長會晤 談及邊境

【本報綜合報道】上海合作組織國防部長會議周四至昨日在印度新德里舉行，中國國防部長李尚福與印度國防部長辛格周四舉行會談，是自2020年兩國軍隊在拉達克地區衝突後首次中印防長會晤。印度國防部表示雙方就邊境地區發展及雙邊關係進行坦誠的討論，辛格指摘中方違反雙邊協議，侵蝕兩國關係的整體基礎。中國國防部指應該把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。

李尚福籲長遠眼光看待關係 印度國防部在聲明表示，辛格向李尚福提到，印中關係的發展是以邊境和平與安寧為前提，邊境實控線的所有問題都需要根據現有的雙邊協議和承諾解決。印方指稱中國在有爭議的邊境地區大量部署軍隊、作出具侵略性的行為，以及企圖單方面改變邊界現狀，違反兩國之間的協議。

中國國防部昨日表示，李尚福和辛格在會上就兩國兩軍關係交換意見。李尚福稱作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應該以全面、長遠、戰略眼光看待兩國關係和彼此發展。目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持溝通，希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。