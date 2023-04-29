美韓總統插口台海 中方向韓公使抗議

【本報綜合報道】美國總統拜登與訪美的南韓總統尹錫悅周三發表聯合聲明，指維護台灣海峽和平及穩定的重要性，認為這是區域安全與繁榮不可或缺的要素，強烈反對單方面改變現狀的企圖。中國外交部亞洲司司長劉勁松周四晚上約見南韓駐華使館公使姜相旭提出嚴肅交涉，表達強烈不滿，敦促韓方切實恪守一個中國原則。

尹錫悅長津湖言論 京不滿 與此同時，尹錫悅周四在美國國會聯席會議發表演講，他提到在過去一個世紀，美國直接面對威脅自由的挑戰，引領捍衞自由；又表示美國海軍陸戰隊第一師在1950年韓戰長津湖戰役中，突破中國人民志願軍12萬人的人海戰術，取得奇迹般成果。

中國外交部發言人毛寧昨日回應時引述中方戰史記載，指長津湖戰役合共殲敵3.6萬人，其中美軍佔2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第8集團軍司令沃克中將在混亂中翻車身亡，美國時任國務卿艾奇遜稱為「美國歷史上路程最長的敗退」。

毛寧說，抗美援朝戰爭的偉大勝利對中國和世界都有重大而深遠的意義，任何國家、任何軍隊只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱、逆行倒施、擴張侵略，必將碰得頭破血流，希望有關國家多做有利於世界和平與發展的事，不要重蹈覆轍。