烏軍官暗示或仿車臣武裝反攻

【本報綜合報道】烏克蘭亞速旅總參謀長及代旅長克羅特維奇（Bohdan Krotevych）受訪時暗示，倣效車臣武裝分子佔領俄羅斯小城鎮的策略，作為收復俄控地區的籌碼。烏克蘭國防部指俄羅斯在戰場投入36.9萬名士兵及出動近5,900件重武器。

倡俘虜更多俄兵 美國《華盛頓郵報》周三報道，克羅特維奇引用第一次車臣戰爭的武裝分子經驗，或在日後反攻使用相同方法。他去年5月在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠投降被俘，在莫斯科附近囚禁，同年9月在土耳其調停下獲釋。他希望招募6,500名新兵恢復亞速旅戰鬥力，並提倡透過更多互換俘虜讓逾1,000名昔日同袍回國。他稱釋放烏軍俘虜最快方式是俘虜更多俄兵，並以勝利結束戰爭。亞速旅前身是亞速營，因新納粹主義色彩被俄方列為恐怖組織，早前與其他烏克蘭國民警衞軍部隊合併成為突擊旅。

車臣叛軍首領巴薩耶夫1995年6月率領150人潛入俄羅斯南部城市布瓊諾夫斯克，在一間醫院挾持逾1,000人，迫使俄方停火和談。拉杜耶夫翌年1月率領車臣武裝分子，在達吉斯坦共和國基茲利亞爾兩間醫院挾持人質，兩宗事件各導致逾百人死亡。