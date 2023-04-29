韓總統訪美軍指揮中心 警告朝勿用核武

正在訪問美國的南韓總統尹錫悅，周四到訪美國國防部五角大樓，在國家軍事指揮中心（NMCC）聽取戰略監視及危機應對體系的報告，成為首位參觀該個美方軍事指揮系統的南韓總統。他再次向北韓發出嚴厲警告，若朝方企圖使用核武，將面臨美軍核武在內的美韓同盟及韓軍，作出堅決及壓倒性的反制措施。

國家軍事指揮中心是美國國防部為國家指揮當局而設的指揮及通訊中心，主要職責是監控全球局勢，特別是在國防方面有重要性的事件；作為危機管理中應對突發情況；以及監控彈道導彈發射及其他涉核的活動。

值得留意的是，國家軍事指揮中心負責發出緊急行動訊息（EAMs），接收者是洲際彈道導彈發射控制中心、戰略核潛艇、戰略轟炸機、戰場指揮官，常見於下令核武部隊在核戰執行重大或有限攻擊。

韓稱戰略核潛艇到訪 不違協定 尹錫悅聽取美國國防部長奧斯汀以及美國參謀長聯席會議主席米利等美軍高級官員的報告，他指出為了更有效地及強硬地應對北韓核導威脅，與美國總統拜登就加強延伸威懾達成共識，希望北韓盡快意識到核武無用，作出無核化的決斷，實現朝鮮半島真正的和平及共同繁榮。

尹錫悅又批評朝方不斷提高核導能力，挑釁次數及強度空前，韓方將形成壓倒性的反制能力及態勢，並進一步擴大南韓、美國、日本的安全合作。

奧斯汀形容美韓同盟近70年來發展成為最堅固、有實力、互操作性強的同盟，令美韓兩國一直在朝鮮半島有效遏制主要爭端及入侵。

南韓國防部昨日回應美韓首腦周三發表的《華盛頓宣言》中，有關美方恢復安排配備核導彈的戰略核潛艇訪韓爭議，表示這不違反南北韓1992年簽署的《朝鮮半島無核化宣言》，理由是該宣言指南北韓不測試、不製造、不生產、不接收、不擁有、不儲存、不部署、不使用核武。

朝未發聲 或射偵察衞星回應 美韓公布加強延伸威懾措施之際，北韓截至昨日尚未作出反應。南韓傳媒引述觀點指，北韓可能研讀美韓首腦會談聲明及《華盛頓宣言》內容後才發起武力挑釁，也可能發射早前預告的軍事偵察衞星一號，亦不排除以領袖金正恩胞妹兼勞動黨副部長金與正的名義，發表談話譴責美韓兩國；金正恩對上一次公開露面是本月18日。

此外，尹錫悅周四在美國國會聯席會議發表英語演講，主題是《自由的同盟，行動的同盟》，稱南韓將與美國一起維護及伸張自由價值，兩國同盟應該全方位「升級」。

尹錫悅指北韓非法研製核武及發起導彈挑釁的行徑，對朝鮮半島及全球的和平及安全構成重大威脅；又重申無核化原則，堅決應對北韓挑釁的同時，敞開對話之門。本報綜合報道