柯文哲返台 今登記黨內初選

柯文哲

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲昨日結束問訪美國行程，乘坐飛機返抵桃園國際機場。他表示訪美目的都有達到，今天會領表登記參加2024年台灣總統選舉的黨內初選，等黨內通過後，下月20日前舉行記者會宣布參選。

柯文哲率領訪問美國團隊從美國德州休斯敦回程，除了民眾黨籍立委、縣市議員及支持的民眾外，柯文哲的妻子陳佩琪也現身接機。

柯文哲在機場受訪時表示，此行認識美國、從美國回看台灣、介紹第三勢力給美國的目的都達到，認為美方是台灣最重要的盟邦，對台方安全很重要。

柯文哲強調，過去在台灣根本是坐井觀天，因此安排與美國國防部、國家安全委員會、美國在台協會、國務院等行政部門進行會晤訪談，並且拜會很多智庫，清楚了解美國對台灣的期待，對於未來的準備也會比較準確。

國民黨主席朱立倫曾經表示，台灣鴻海集團始創人郭台銘、新北市市長侯友宜、柯文哲都是最強戰隊。柯文哲重申反對藍綠對抗的立場，台灣必須團結不要分裂，主張組織聯合政府團結台灣。