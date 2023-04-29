兵棋推演兩岸開戰「無贏家」

【本報綜合報道】美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會周四公布，本月19日與美國智庫新美國安全中心進行模擬兩岸開戰的兵棋推演結果，委員會主席兼共和黨眾議員加拉格爾直言，結果反映衝突代價巨大，認為勝出第三次世界大戰的最佳方式是預防它發生，警告若威懾失效，誰都不是贏家。

美眾院公布結果

委員會在社交網發布圖表解釋兵棋推演結果，與此前傳媒披露的內容大致相同，包括美國威懾失效令中國大陸攻擊日本及美國屬地關島，解放軍不但有80,000名士兵登陸台灣，更出動黑客攻擊台灣電網及供水設施。雖然美台聯手成功擊沉80艘解放軍艦艇，但幾乎所有精確導彈在一周內耗盡；全球貿易6天內崩潰，中國大陸因制裁而出現經濟蕭條，並擴散至全球；美國盟友及夥伴對支持美方行動有猶豫。