南海較勁 中菲船隻險撞

【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊昨表示，上周二至周一派兩艘船隻巡邏南海南沙群島多個島礁，期間發現大批中國船艦，包括過百艘海上民兵船隻、一艘解放軍海軍艦艇、兩艘海警船，更在仁愛礁被中方船隻近距離攔截，幾乎相撞。

菲律賓海岸防衞隊表示，在仙賓礁附近發現18艘中國海上民兵船隻，菲方多次發出無線電警告，它們未有回應或遵守指示立即離開該處海域。上周五，解放軍054A型護衞艦常州號在中業島附近穿越菲律賓海岸防衞隊船隻前方，同時透過無線電指示對方離開，更發出警告暗示未有遵守將可能「產生問題」。菲方回應指他們在中業島領海執行任務，更進一步要求常州號立即離開。

周日早上，菲律賓海岸防衞隊船隻在仁愛礁附近被中國海警船5201及4202攔截，菲方指控中方採取侵略性的手段，中國海警船5201在相距45.7米的情況下，對菲律賓巡邏船馬拉帕斯加號實施危險的機動動作。登上菲律賓巡邏船的記者表示，馬拉帕斯加號當時改變航道及關掉引擎，使之完全停下來，以免發生碰撞。

中國外交部發言人毛寧昨重申，仁愛礁是中國南沙群島一部分，指控菲海警船逼近中國海警船，中方依法維護中國領土主權和海上秩序，並及時規避以免碰撞。她指菲船搭載記者衝闖仁愛礁海域是有預謀挑釁行為，中方嚴正抗議。