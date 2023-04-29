未申報下 助約翰遜獲借款 BBC主席請辭
【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）主席夏普（Richard Sharp）因沒有主動申報協助前首相約翰遜獲得80萬英鎊（約783萬港元）借款，違反公職人員任命規定，昨天宣布請辭及就疏忽致歉。他將留任至今年6月，直至委任繼任者。
公職任命督察長辦公室任命大律師赫彭斯托爾，就針對夏普的指控展開調查。昨天公布的報告指出，夏普試圖在私人財務問題上協助約翰遜，或令人誤解與他獲任命為BBC主席有關。夏普表示，報告指他沒有披露潛在的利益衝突，確實違反政府的公職人員任命規定，但強調違反規定不會導致任命無效。BBC總經理戴維（Tim Davie）稱，BBC所有人的重點是繼續努力工作，確保現在和將來都能為觀眾提供節目。
政界倡下任主席非保守黨金主
蘇格蘭民族黨籍英國國會議員尼科爾森指出，下任BBC主席絕對不能夠是保守黨金主，並且呼籲停止政黨政治任命稱心的公共服務職位。尼科爾森批評夏普上任後無法勝任工作，而且在整個職業生涯中對廣播事業缺乏興趣。
夏普前年1月起擔任BBC主席，惟今年1月被揭獲任命前數個月，協助約翰遜獲得貸款。
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