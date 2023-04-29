未申報下 助約翰遜獲借款 BBC主席請辭

公職任命督察長辦公室任命大律師赫彭斯托爾，就針對夏普的指控展開調查。昨天公布的報告指出，夏普試圖在私人財務問題上協助約翰遜，或令人誤解與他獲任命為BBC主席有關。夏普表示，報告指他沒有披露潛在的利益衝突，確實違反政府的公職人員任命規定，但強調違反規定不會導致任命無效。BBC總經理戴維（Tim Davie）稱，BBC所有人的重點是繼續努力工作，確保現在和將來都能為觀眾提供節目。