解放軍最大無人機繞台 美反潛機穿海峽 挑釁

解放軍TB001雙尾蠍無人機

中國大陸本月初對台灣實施環島戰備警巡及演習，台灣國防部昨天通報解放軍在周邊海空域的最新動態，首次錄得一架無人機飛入西南空域後，以逆時針的方向飛抵北部空域離開，意味圍繞台島飛行半個圈，包圍北東南三方位的空域。美國一架反潛巡邏機同日由北向南飛越台灣海峽，解放軍斥這是挑釁炒作。

台灣國防部表示，截至昨天早上6時的過去24小時內，總共發現解放軍6艘次艦艇及38架次飛機出現在台灣周邊海空域；其中19架次飛機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南、東南、東北空域，它們分別是5架次蘇30戰機、8架次殲10戰機、兩架次殲16戰機，以及TB001無人機、BZK005無人機、運8反潛巡邏機、運8技術偵察機各一架次。台灣國防部表示，軍方出動任務艦機及陸基導彈系統，嚴密監控及應處。

根據台灣國防部的示意圖，該架繞飛半個台灣的解放軍TB001無人機，從廣東省與福建省交界空域飛往東南方，逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，當飛抵分隔台灣與菲律賓的巴士海峽上空時，飛往東北方進入台灣東南空域；它之後沿台灣東部外海北上，最後轉飛西北方從海峽中線北部飛往福建省與浙江省交界空域。

TB001察打一體 可掛導彈 台灣傳媒指TB001無人機是解放軍號稱察打一體的可掛彈最大型無人機，除了具備偵察功能外，亦可以掛載導彈及炸彈執行攻擊任務，同時擁有這兩種能力使之有較大的威脅性。日本防衞省去年亦發現這款無人機，飛越宮古海峽抵達菲律賓海上空，之後前往台灣東部外海空域活動；日方當時把它列為「偵察/攻擊型無人機」。

生產商提供的資料顯示，TB001無人機具備在高原及海上的部署能力，配置兩部發電機確保它能夠為搭載的各類任務載荷，提供充足的供電能力。中國大陸傳媒指這款無人機機身龐大，可以攜帶多種高性能的傳感器及機載武器系統，有效載荷超過1.5噸，作戰半徑3,000公里以上，亦可以成為中繼站為巡航導彈及反艦導彈制導。

與此同時，美國海軍第7艦隊公布，一架P8A反潛巡邏機昨天根據國際法通過台灣海峽國際空域，宣稱美方維護各國的航行權利及自由，展示美方對一個自由及開放印太地區的承諾。解放軍東部戰區表示派出戰機全程跟蹤監視，嚴密防範警戒；批評美軍艦機近期頻頻挑釁，證明美國是台灣海峽和平穩定破壞者、安全風險製造者。

新竹演習模擬戰爭災害 兩岸局勢持續緊張，台灣新竹市周四舉行全民防衞動員暨災害防救演習，透過兵棋推演及綜合實作演練，建立更為完整的戰爭動員準備、防災橫向協調管道及縱向指揮體系，強化災防韌性。演習動員1,000人、146輛各式救災車輛、兩架次直升機，首次以模擬戰爭災害為重點，新竹市遭受關鍵基礎設施及道路被炸毀等軍事破壞。

法參院要員會晤蔡英文 另一方面，法國國會參議院副議長兼友台小組主席里夏爾於周一率團訪問台灣，昨日獲得台灣總統蔡英文昨日在總統府接見。蔡英文表示，台灣和法國的交流近年愈來愈密切，法國國會兩院友台小組主席兩周內先後訪問台灣，創下兩地交流的新紀錄。里夏爾稱高度關注台灣海峽安全，一艘法軍艦艇此前航經該海域，就是最佳的證明。本報綜合報道

美國P8A反潛巡邏機 蔡英文（右）昨日接見里夏爾（左）。 兩岸空中軍事形勢圖