回收爛蛋蒙混再售 蛋商父子同判囚

【本報綜合報道】台灣傳媒周四報道，台灣第二大蛋商萇記泰安蛋品公司被揭發連續8年重新包裝出售回收過期的蛋品，而且就算部分蛋已經生蟲發霉，仍然製作成蛋液繼續賣，不法所得金額龐大。當地高等法院維持一審刑期，對公司負責人父子各判囚3年半及1年9個月，並沒收未扣案的犯罪所得，可以上訴。

犯案8年 斂財逾千萬 高院審酌李春明父子犯行期間長達數年，犯罪所得高達數千萬元（新台幣‧下同），嚴重影響民眾食品衞生安全及消費者的權益，各依上述罪判刑。萇記泰安蛋品公司依違反食品安全衞生管理法判罰金2,500萬元（約640萬港元），沒收4,072萬元（約1,042萬港元）未扣案的犯罪所得，同為李春明營運的泰頂山公司被判罰100萬元（約25萬港元），沒收56萬元（約14萬港元）未扣案的犯罪所得。

判決指，李春明為減少所生產的蛋品因退換貨報廢造成的損失，從2011年起至2017年12月28日，先後與兒子李智堯等人把所有業者退回的貨品，用機器重新包裝，偽造新的製造日期並混入新鮮盒裝蛋中。他們又把狀況惡劣的變質蛋，以人工敲打的方式混入一般蛋液，藉此獲利。