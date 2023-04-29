海北書記酒後不治 青海5官受懲

【本報綜合報道】內地中央紀委國家監委網站周四通報，青海省6名領導幹部參加培訓班期間聚餐飲酒，其中一人在聚餐翌日死亡，其餘5人被處分。根據有關官員的處分決定及青海海北藏族自治州人大常委早前消息，死去的官員相信是省委委員、海北藏族自治州委書記多杰。

趁培訓宿舍聚餐出事 通報內容指去年12月11日晚上，在青海省舉辦黨政主要領導幹部培訓班期間，時任青海省委委員、省政府黨組成員、秘書長師存武，與時任省委委員、省農業農村廳黨組書記、廳長李青川，省委委員、省文化和旅遊廳黨組書記、廳長王學文，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，以及多杰，在省委黨校學員宿舍內聚餐飲酒。師存武利用職權要求省政府機關食堂提供並安排公務車輛運送菜餚，李青川提供8瓶酒，當晚他們合共飲用7瓶。翌日，師存武因醉酒缺席會議，另一名幹部在宿舍被發現死亡。

通報稱，上述各人因違反中央八項規定精神問題，經黨中央批准，師存武遭開除黨籍及公職處分，李青川遭留黨察看兩年、政務撤職，王學文被撤銷黨內職務、政務撤職，另洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職。在當晚涉事官員當中，只有多杰不在處分名單。海北州人大常委會今年2月9日發出公告，表示門源縣選舉的海北州第十五屆人民代表大會代表多杰去世，代表資格自然終止。