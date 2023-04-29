湖南貪官受賄 建房砌牆藏逾千萬現金

【本報綜合報道】湖南省岳陽市中級人民法院周四就湘潭市人大常委會前副主任傅國平受賄案一審開庭審理，被控單獨或夥同他人非法收受多個單位和個人所送財物，折合近750萬元（人民幣‧下同，約863萬港元），其中未遂逾393萬元（約452萬港元），他當庭認罪悔罪，案件擇期宣判。內地傳媒昨日報道案情細節，指辦案人員發現傅國平把現金贓款埋在家中牆壁內，使用5部點鈔機花5個小時才完成點算。

需5部點鈔機算5小時 起訴內容顯示，2004年至2022年，傅國平利用擔任湘潭市雨湖區副區長、湘潭高新技術產業開發區管委會副主任、湘潭縣縣長、湘潭縣委書記、湘潭天易經濟開發區黨工委書記等職務上的便利，為他人在工程承攬、項目推進、資金撥付和設備採購等方面謀取利益。2022年7月，湖南省紀委監委通報傅國平被查，至今年1月他遭開除黨籍及公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

在傅國平被雙開的同一個月，湖南省播出反腐專題片披露他更多違紀違法細節，包括在湘潭縣任職期間帶頭違規收受紅包禮金。由於收受的禮品禮金太多，他專門在老家興建一幢房屋存放贓款贓物，辦案人員搜查時發現閣樓一幅牆有明顯的修補痕迹，敲開牆後發現堆放成箱的現金，多達1,200多萬元（約1,381萬港元）。湖南省紀委監委辦案人員稱，傅國平家裏的高檔煙酒堆積如山，單是茅台酒有230多箱。