四川貪官 縣公安局局長坐監 揭屢酗酒誤重要會議

四川省內江市威遠縣公安局前局長胡小虎在任期間多次在晚上酗酒，貽誤正常工作，至2021年被開除黨籍及公職，同年再因受賄罪罪成而被判10年6個月有期徒刑，罰款80萬元人民幣（約91萬港元）。內媒周四揭露，胡小虎在職期間多番不見蹤影，導致部分會議最終延遲或取消舉行。

四川省紀委監委官網近日發文指，威遠縣委於2019年下半年某天需要緊急安排縣公安局一項重要工作，但多番聯繫後，時任縣公安局黨委書記、局長的胡小虎都不見蹤影，手機也無人接聽。同類事件於翌年11月某天重演，當天是威遠縣公安局目標考核績效推進會召開的重要日子，由於胡小虎缺席導致會議兩次推遲並最終取消。

胡小虎在關鍵時刻失蹤的原因與酗酒後酣睡至次日有關，但他從不在乎形象和影響，以至於稍有接觸的人都知道他嗜酒。若想求其辦事，便安排個酒局，他準會到場。朋友小聚一個電話，他便如約而至。除了酒癮作祟外，胡小虎更陶醉於推杯換盞中的阿諛奉承，沉迷在觥籌交錯間的恭維巴結。

沉迷恭維巴結 將商人當知己 由於工作原因，胡小虎離家較遠又較少回家，因此巴結他的企業老闆抓住機會，趁胡小虎心情鬱悶時陪聊散心，在吃飯時訂桌買單，甚至全程安排休閒娛樂，讓胡小虎以為體會到了很久找不到的溫暖。他逐漸把那些老闆當成知心朋友，之後就開始大額地收對方的錢財及幫他們辦事。

2021年，全國首批政法隊伍教育整頓工作啟動時，胡小虎是內江市轄縣首位下台政法系統單位主官。本報綜合報道