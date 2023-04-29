5‧1長假8日 鐵路料旅客1.2億人次

全國鐵路預計在五一小長假運輸期間，將會發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平，日均發送旅客逾1,500萬人次。全國鐵路周四合共發送旅客1,121.5萬人次，開行旅客列車9,901列。今年五一小長假的旅客出行需求旺盛，從鐵路12306預售情況來看，預計長假首尾長途客流為主、中間短途客流為主。

五一小長假前夕，文旅部召開全國文化和旅遊行業安全生產和假日市場工作電視電話會議，部署文化和旅遊行業安全生產和五一勞動節假日市場工作。

會議要求，各級文化和旅遊部門要在假日期間加強對文化和旅遊經營單位、經營場所的督導檢查，做好值班值守，完善應急處置工作機制。當局強調若發生突發事件，要迅速反應，採取有力措施果斷處置，並在第一時間逐級報告。