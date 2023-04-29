旅美大熊貓丫丫 返國隔離檢疫

【本報綜合報道】旅美大熊貓「丫丫」周四下午從美國返抵上海浦東國際機場，在中方獸醫和工作人員的陪護下，同日晚上運往封閉隔離檢疫區。

為了做好「丫丫」隔離檢疫，上海動物園設立專門的隔離檢疫場所，包括室內獸舍、室外運動場、飼料加工間等。室內獸舍加裝空調，同時準備豐富足量的竹子和輔食。在隔離檢疫期間，北京動物園專家團隊駐場全天候24小時陪護，針對「丫丫」高齡、生活環境變化等特殊情況，精心做好飼養護理、健康監測和診療診治等，陪伴牠度過一個月的隔離期，盡快適應回國生活。「丫丫」今年23歲，2003年4月，不足3歲的牠離開中國到美國田納西州孟菲斯動物園，經歷20年旅美生活。

已故「樂樂」證死於心臟病 「丫丫」回國的同時，中國動物園協會公布另一已故旅美大熊貓「樂樂」的驗屍結果，初步判斷心臟病變可能是導致牠死亡的主要原因。

通過對「樂樂」70多個樣本的病理學和病原學檢查，最終結果支持驗屍的初步判斷。下一步，「樂樂」的遺體將用於科學研究。「樂樂」當地時間今年2月1日凌晨不幸死亡，隨後中方立即成立專家組赴孟菲斯動物園，與美方專家一起驗屍。