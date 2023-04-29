上海職籃假波案 總經理主教練換人

【本報綜合報道】中國男子籃球職業聯賽（CBA）本月14日發生「打假波」事件，江蘇蘇州肯帝亞隊在對戰上海久事隊的比賽最後時刻連續出現5次低級失誤，最終輸掉比賽，CBA紀律與道德委員會認定兩隊消極比賽情況屬實。上海久事籃球俱樂部昨日召開幹部會議，黨委決定免去蔣育生的上海久事籃球俱樂部黨支部書記、副董事長、總經理職務，任命王箴為為上海久事籃球俱樂部黨支部書記、總經理；同時解除李春江的主教練職務，劉鵬擔任球隊代理主教練。

久事籃球俱樂部宣布整改 久事集團黨委委員、副總裁樊建林表示，久事男籃消極比賽事件後，集團高度重視，深入研究事件暴露出的問題，就有關工作作出明確部署，派出工作組到俱樂部調查核實情況。他強調，俱樂部要深刻吸取今次教訓，突出問題導向，明確目標責任，切實整改，加強俱樂部全員教育管理，嚴格賽風賽紀，不斷提升管理水平，確保同類事件不再發生。

CBA檢視打假波事件後，本月17日宣布取消涉事兩支球隊的2022至2023賽季比賽名次及參賽資格，以及各罰款500萬元人民幣（約571萬港元）。

上海久事隊主教練李春江及蘇州肯帝亞隊主教練李楠分別被取消5年及3年教練員資格；江蘇肯帝亞籃球俱樂部總經理史琳傑、上海久事籃球俱樂部總經理蔣育生分別被限制從事與籃球相關的活動5年及3年。

李春江