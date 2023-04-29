內地經濟好轉屬恢復性 轉型遇阻力

【本報綜合報道】中共中央政治局昨日開會分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議指中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新阻力，推動高質量發展需要克服不少困難挑戰。會議提出改善經濟發展要求，包括夯實科技自立自強根基，恢復和擴大需求，吸引外商投資放在更重要的位置，穩住外貿外資基本盤，堅持房子是住非炒的定位，繼續做好新冠疫情防控工作。

落實改革方案 加強債務管理 會議指內地需要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，重視通用人工智能發展。恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，要發揮好政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

同時，會議提到各類企業要依法合規經營，從根本上解決企業帳款拖欠問題；需要認真落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化，支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，展開改革開放先行先試。

金融住房方面，要統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作，支持剛性和改善性的住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，推動建立房地產業發展新模式，加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。