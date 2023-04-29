胡鑫宇案 拘控自媒體

網上瘋傳謠言 多部門聯手遏制 內媒周四引述有關部門消息指，針對近期一些熱點案事件中謠言頻發問題，政法機關協同宣傳、網信等主管部門開展工作，懲處網上造謠傳謠違法犯罪活動。其中，江西省上饒市鉛山縣中學生胡鑫宇自殺身亡案中，個別自媒體帳號惡意編造「器官移植」等謠言，多名自媒體人被公訴或行拘。

在胡鑫宇案中，個別自媒體帳號惡意編造「器官移植」、「人體實驗」、「熊貓血」、「血衣」、「碎骨」等謠言吸引流量，以及杜撰虛假事實、製作虛假場景、炮製虛假錄音、剪輯閉路電視畫面、冒充事件當事人等違法犯罪活動。政法機關依法懲處，並對相關帳號採取關閉措施。其中吉林公安機關查明，網民劉××編造胡鑫宇是被光頭老師失手打死等謠言，使其粉絲數急增，對劉××處以行政拘留和罰款。

唐山燒烤店案 造謠者受懲 另外，在河北唐山燒烤店打人案中，公安機關會同宣傳、網信等部門，清理「受害女子被從二樓推下」、「受害女子在小巷遭強姦」、「男子開車將女孩輾壓致死」、「受害女子已去世」等謠言，追溯謠言源頭並予以懲處。

有關部門負責人表示，網絡造謠傳謠不僅挑戰社會道德底線，干擾輿論走向，更違反相關法律法規，政法機關絕不姑息縱容，嚴格依法辦理利用訊息網絡實施誹謗等違法犯罪案件，準確有力懲處網上造謠傳謠違法犯罪活動。公安機關已開展為期100天的網絡謠言打擊整治專項行動，會同相關部門加大對網上造謠傳謠違法犯罪活動打擊力度，依法打擊一批編造、傳播網絡謠言的組織者、策劃者和主要實施者，懲處一批借熱點案事件造謠引流的網絡水軍團夥。本報綜合報道