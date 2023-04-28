教練病發險遭不測 倡學心肺復甦法

【本報綜合報道】澳洲媒體前日報道，維多利亞省一名男子去年11月在籃球比賽期間突然心臟病發，心臟驟停近28分鐘，幸獲在場人士急救，最終保住性命。與死神擦肩的經歷，令他改變對待生活的方式，並希望用自己的故事，激勵其他人學習心肺復甦法及使用自動心臟除顫器，以幫助更多人。

昏迷3日 儼如靈魂出竅 57歲男子茲迪貝爾（Phill Zdybel）是一名跆拳道教練，早前不幸患上冠狀動脈瘤。在心臟病發時，他獲在場人士用心肺復甦法救回，送院昏迷3日及接受手術後逐漸康復。他醒後表示，死亡期間沒有看到人生跑馬燈或有一束白光照住自己，而是彷彿靈魂出竅，並在高處俯視自己的肉體。他認為自己很幸運，因為倒地時身邊有很多人為他急救，若他當時是獨自運動或在睡夢中發生意外，則很難會有人發現他。

茲迪貝爾目前經已痊愈，他指保持健康和積極的態度有助於康復。經歷死亡，令茲迪貝爾更加珍惜生命，並改變了其對待生活的方式，包括考慮退出格鬥運動。同時，他建議更多人學習心肺復甦法及所有工作場所都應配備除顫器，「因為它可能會挽救某人的生命」。