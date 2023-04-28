高中生獲170大學青睞 7020萬獎學金冠絕當代

巴恩斯下月24日才從高中畢業，他在過去兩年兼讀新奧爾良南方大學，修畢27個學分並以全A畢業，累計平均績點（CGPA）達4.98。此外，他又在國家榮譽協會擔任主席，同時精通西班牙語。巴恩斯計劃在大學修讀電腦科學及刑事司法雙學位，希望在下月2日作出最終決定前，獎學金可衝破1,000萬美元（約7,800萬港元）。

巴恩斯勉勵其他學子稱：「通往成功未來的道路是提前計劃，與大學合作夥伴建立聯繫，並知道如果你能看到你的願景，你就能實現你的目標」。高中校長伯格形容巴恩斯是學生典範，指他自高中二年級入學以來已展現出幹勁及雄心壯志，為他感到無比驕傲，並認為他即將改變世界。本報綜合報道