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車內現蛇 司機改道
英國西米德蘭茲一名司機近日從車行駕車交付予客人途中，赫然發現車上儀錶板竟有一條蛇，只好改道往野生動物救援服務負責人家中，由對方協助解決問題。救援人員取走的蛇長1.53米，屬無毒玉米蛇。
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