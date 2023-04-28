挪用美墨圍牆籌款 班農兩助手判囚

檢察官指控，41歲被告科爾法奇（Brian Kolfage）挪用逾35萬美元（約273萬港元）籌款資金，支付船費、珠寶和整容手術，被法官裁定入獄4年3個月、沒收1,790萬美元（約1.39億港元），並支付290萬美元（約2,262萬港元）賠償金。科爾法奇是美國空軍退伍老兵，在伊拉克襲擊中失去雙腿和右手，得悉判決後抽泣。

同案被告巴多拉托（Andrew Badolato）獲判囚3年，另一名被告、班農助手謝伊（Timothy Shea）去年10月定罪，本年6月判刑。美國前總統特朗普任內最後數小時赦免班農，但69歲的班農仍然面臨紐約州的洗錢和串謀指控，他已經表明不認罪。