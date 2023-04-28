星洲翁疫歿 證與連花清瘟無關

【本報綜合報道】新加坡一名61歲男子去年感染新冠病毒後，服用中藥連花清瘟膠囊，疑似引發嚴重過敏反應，最終在兩天後死亡。死因庭周三展開研訊，調查人員陳述指，驗屍無法確認服用連花清瘟與死亡有關。

許姓男事主去年7月18日感到不適和暈眩，到診所接受治療；同月26日和27日，他自行進行抗原快速測試，結果顯示確診，便先後服用兩片撲熱息痛藥物和4顆連花清瘟膠囊，同月28日凌晨再服用兩片撲熱息痛藥物。許男當日因仍然感到發燒和喉嚨疼痛，遂到診所求醫。醫生發現他嘴唇腫脹，懷疑出現過敏反應，於是為他打了兩支針，並建議到醫院檢查。

許男當日下午出現神志不清，由家人安排送往醫院急症室，翌日轉送至新加坡國家傳染病中心。他之後病情惡化在同日病逝，死因是過敏性休克和新冠引發的呼吸道感染，並存在其他醫療背景情況。

國家傳染病中心一名陳姓兼職助理教授作供時稱，死者過往服用連花清瘟時已經展現過敏，今次過敏可能與新冠症狀結合，導致更嚴重反應。死因裁判官指示進一步調查，包括檢驗死者的連花清瘟膠囊，以及病房護士或醫生的證供。

世衞盼年內新冠除名 世界衞生組織周三表示，自今年初以來，新冠病毒死亡病例大減95%，但疫情至今仍然傳播。總幹事譚德塞希望可以今年內，宣布結束把新冠病毒列入國際關注的突發公共衞生事件。