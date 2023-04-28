阻查一馬洗錢案富商 歌手恐囚20年

【本報綜合報道】美國饒舌歌手米歇爾（Prakazrel Michel）因在前總統奧巴馬及特朗普任內，阻止司法部調查涉嫌洗錢和賄賂的馬來西亞華裔富商劉特佐等人，周三被裁定10項罪名成立，面臨最高20年刑期。

影星里奧勒度作供 米歇爾自辯稱，劉特佐2012年希望與奧巴馬合照，願意向對方的連任籌款活動捐出數百萬美元。他同意幫忙，並把部分款項請朋友參加籌款活動，強調從沒有人告訴他行為違法。檢察官指，米歇爾是代表劉特佐捐款，事後企圖用一次性手機發短訊逼迫捐款者，不讓他們與調查人員交談。辯方解釋米歇爾只是想賺錢，惟得到錯誤的法律建議。男星里奧勒度狄卡比奧作供時稱，他認為劉特佐是合法商人，並證實對方曾經想向奧巴馬競選活動捐款。

米歇爾亦被控在特朗普當選後，使用數百萬美元阻撓司法部調查劉特佐牽涉的一馬發展基金洗錢案；又在得到報酬下，試圖推動美國把一名涉嫌在中國犯罪的異見人士引渡回華，但他當時未登記為外國代理人。時任司法部長塞申斯曾經供稱不認識米歇爾，辯方認為當事人當時的行為徒勞無功，不構成不當行為。