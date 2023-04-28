特朗普私宅藏密件 含外國領袖對話

【本報綜合報道】美國前總統特朗普的辯護律師周三致函國會，批評白宮職員只是從總統辦公桌和其他地方把所有文件掃進箱子，導致機密文件一直留在佛羅里達州海湖莊園，並披露當中包括與外國領導人的通話機密簡報。

特朗普辯護律師帕拉托雷（Timothy Parlatore）和特拉斯蒂（Jim Trusty）去信眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner），披露特朗普卸任總統一年後向國家檔案和記錄管理局歸還15箱各類文件。律師今年較早前審查相關文件，發現當中有機密文件已經由國家檔案和記錄管理局刪除，絕大多數是與外國領導人通話簡報。

辯方指職員打包出錯 律師認為，機密文件一案只反映白宮職員打包過程有問題，而非特朗普存在犯罪意圖，並指出總統拜登和前副總統彭斯住所和辦公室同樣發現機密文件，表明文件處理和儲存缺失不限於任何個人、政府或政黨。兩名律師在信中要求司法部退出調查，改由情報界介入調查，之後向情報委員會和參議院提交完整報告。

女作家告特朗普性侵 另外，美國79歲女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控上世紀90年代被特朗普性侵，民事起訴對方毆打和誹謗。她周三在曼哈頓聯邦法院出庭作供，認為自己事前可能一直與特朗普調情；指當天在百貨公司內衣部被特朗普拉入更衣室後，對方用手指及陰莖插進她陰道。

特朗普