判協議無效帶立場 迪士尼告佛州州長

黑莉籲業務搬南卡州 7萬職位樂意接收 美國共和黨總統候選人未有定案之際，當地媒體華特迪士尼公司前天因不滿土地控制協議無效，故入稟佛羅里達州塔拉哈西聯邦法院，指控可能問鼎總統寶座、佛州州長德桑蒂斯等人透過法律手段，針對公司展開報復行動，威脅旗下業務。

指規劃不符合州內法律 根據雙方本年2月達成協議規定，迪士尼可保留迪士尼世界主題公園所在土地控制權。由德桑蒂斯新任命的佛州中部旅遊監督委員會前天表示，由於迪士尼可能擴建迪士尼世界主題公園計劃並不符合州內法律，因此州政府先前與迪士尼達成、涉及土地控制協議無效。委員會主席加西亞（Martin Garcia）更稱，迪士尼製造法律混亂，協議根本「行不通」。

當得悉協議無效後，迪士尼數分鐘後即入稟法院，指控德桑蒂斯及委員會成員等人展開一場針對報復行動，懲罰公司受保護言論自由，破壞該區經濟未來。在興訟前，迪士尼去年曾公開反對佛州通過一項禁止州內小學低年級展開有關性別認同及性取向課堂教學，自此與德桑蒂斯反目。

德桑蒂斯辦公室事後澄清，委員會廢除協議並非政治報復，又指迪士尼入稟法院行為正是另一希望違反佛州選民意願，以及在法外經營例子。

對於黨友身陷法律風波，已宣布參與2024年共和黨總統選舉黨內初選、前駐聯合國大使黑莉昨天在Twitter公開呼籲迪士尼離開佛州，搬往其家鄉南卡羅萊納州。她指南卡州擁有良好天氣及居民，非常樂意接收迪士尼在佛州的逾7萬個職位。本報綜合報道