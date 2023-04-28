稱華雲端恐損國安 美商務部研列黑名單

雷蒙多

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多周三出席國會參議院撥款委員會聽證會，指華為雲、阿里雲等中國雲端服務公司可能威脅美國國家安全，將審視是否列入黑名單。

美國一批共和黨參議員周二要求拜登政府，制裁華為雲等中國雲端服務公司，希望雷蒙多把其加入針對外國公司的出口管制實體清單。參議員在聯署信提到，中國雲端服務公司與外國實體合作日增，但部分外國實體正在受美國制裁，情況直接挑戰美國和盟友的國家安全與經濟安全利益，呼籲美國商務部透過制裁、出口限制和投資禁令採取行動，並深入調查中國雲端服務公司。

雷蒙多回應稱，很大程度認同上述參議員的看法，會密切關注並仔細研究其提案。她指出，中國雲端服務公司確實可能構成威脅，在她任內已經把逾200間中國企業列入實體清單，同時持續調查其他威脅。

美企指上海警曾入辦事處 另一方面，美國管理顧問公司貝恩（Bain & Co.）周三證實，中國警方突擊派人到公司位於上海市的辦事處並向員工問話。英國《金融時報》引述知情人士指，上海市警方約兩周前突擊進入辦事處並檢走電腦和電話，但沒拘捕員工；相關行動不止一次，暫不清楚警方行動是與公司本身抑或其客戶有關。貝恩稱正與中國當局適當合作。該公司在中國有200多名員工，為多間中國公司提供諮詢服務。