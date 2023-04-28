瞞參與千人計劃 哈佛前教授判軟禁

【本報綜合報道】美國哈佛大學前教授利伯（Charles Lieber）因隱瞞自己曾經參與中國「千人計劃」而被判罪成，根據法官周三的判刑，他需要在家軟禁6個月。

利伯是知名納米科學家，曾經擔任哈佛大學化學系主任，他2021年11月被定罪，波士頓聯邦區域法官佐貝爾（Rya Zobel）周三宣判刑罰，判處利伯監禁兩天，此刑期他在被捕後服刑完畢，即毋須入獄。他還被判兩年的獄後監督，其中6個月在家中軟禁，並支付5萬美元（約39萬港元）罰款，並向償還3.36萬美元（約26.2萬港元）予美國稅務局。

利伯被指向美國政府隱瞞在中國「千人計劃」扮演的角色，以及與武漢理工大學的關係，還被指控提交虛假的所得稅申報表。美國司法部稱，利伯2011年成為武漢理工大學的「戰略科學家」，之後至少從2012年到2015年成為「千人計劃」的參與者，期間獲取武漢理工大學每月5萬美元報酬和15萬美元（約117萬港元）生活費。檢察官要求法官判處利伯入獄90天、一年獄後監督和15萬美元罰款，但辯方律師指利伯已經「名譽掃地」，而且身患無法治愈的癌症，請求法官不要判當事人入獄。