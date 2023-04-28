美指華知識產權問題堪憂

【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室周三公布本年度關於世界各國知識產權保護的《特別301報告》，將中國、印度、阿根廷、智利、印尼、俄羅斯、委內瑞拉列入優先觀察名單，並指出中國的知識產權保護與執法仍存在許多嚴重問題。

《特別301報告》指需觀察多國 報告指在2022年，中國持續實施專利法、著作權法與刑法，但針對知識產權問題的改革步伐有所放緩，權利所有人對部分積極發展表示歡迎，但對措施的充分性與有效實施，以及技術轉讓、商業機密、惡意商標、假冒、網絡盜版等長期存在的問題仍然感到憂心。中國官員把知識產權與中國市場支配地位連結的說法引起強烈關注。此外，白羅斯、保加利亞、加拿大、哥倫比亞、越南、泰國等22個貿易夥伴被美國列入觀察名單。

報告亦指出，全球存在許多非法網絡協定電視（IPTV）服務，其中許多是訂閱制的牟利服務，具備龐大且複雜的技術基礎設施。利益相關者持續利用智能儲存硬碟（ISD）與非法IPTV應用程式進行盜版；報告點名指出，台灣、中國大陸、香港、泰國、越南、墨西哥、加拿大、巴西等地的情況嚴重；中國大陸更是相關設備的製造中心，伊拉克是預裝盜版IPTV應用程式衞星接收器的來源地。