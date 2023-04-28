北約指交付98%戰車 烏方否認

烏指大口徑炮彈短缺

卡沃利向美國國會眾議院軍事委員會表示，非常有信心及已經向烏克蘭交付所需物資，將繼續透過管道支援烏克蘭作戰；又指盟友十分慷慨坦克和裝甲戰鬥車輛，美方一直把它們運往烏克蘭，認為烏方處境有利。對於為何拜登政府不急於向烏提供F16戰機，卡沃利指烏軍在反攻中有其他迫切需求。美國助理國防部長沃蘭德指西方先進戰機在烏克蘭援助清單上僅排第8位，資源集中在烏方最優先需要的能力，包括防空、火炮及裝甲。