北約指交付98%戰車 烏方否認
【本報綜合報道】美國歐洲司令部司令、北約歐洲盟軍最高司令卡沃利周三表示，西方盟友承諾援助的戰鬥車輛，其中98%已經交付烏克蘭。惟烏克蘭總統顧問波多利亞克否認，並指大口徑炮彈特別短缺，要求北約提供更多裝備及武器支援反攻。
烏指大口徑炮彈短缺
卡沃利向美國國會眾議院軍事委員會表示，非常有信心及已經向烏克蘭交付所需物資，將繼續透過管道支援烏克蘭作戰；又指盟友十分慷慨坦克和裝甲戰鬥車輛，美方一直把它們運往烏克蘭，認為烏方處境有利。對於為何拜登政府不急於向烏提供F16戰機，卡沃利指烏軍在反攻中有其他迫切需求。美國助理國防部長沃蘭德指西方先進戰機在烏克蘭援助清單上僅排第8位，資源集中在烏方最優先需要的能力，包括防空、火炮及裝甲。
波多利亞克質疑卡沃利的說法，指他的數據不是最新，又指只有烏克蘭總參謀部才能夠提供準確數據。他續稱，按照目前的供應速度，烏軍可以在前線採取某些行動，但在面對俄羅斯一類的敵人時，武器和裝備仍然遠遠不夠。
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