中烏領袖通話 澤連斯基：不能犧牲領土

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周三與中國國家主席習近平，進行俄烏戰爭爆發以來兩人首次通話。通話後澤連斯基重申，不能夠以烏克蘭領土來換取和平。

澤連斯基在社交網發文，稱與習近平通電話約一小時，討論烏克蘭和中國雙邊關係的各種時局問題，尤其實現烏克蘭公平與可持續和平的合作方式；又相信這次長時間且充實的通話，以及烏克蘭駐華大使的任命，將有力推動兩國關係的發展。惟他重申，烏克蘭的和平必須基於國際法原則並尊重聯合國憲章，而且不能夠以犧牲烏克蘭領土為代價來實現和平，必須以1991年的邊界為基礎，恢復烏克蘭領土完整。

澤連斯基亦與習近平討論加強烏中夥伴關係的方法，他指開戰前，中國是烏方頭號貿易夥伴，相信今次通話可以有力地推動這種活力在各個層面恢復、保持和發展。

美歡迎溝通 稱是好事 美國白宮國家安全委員會發言人柯比周三表示，歡迎習近平與澤連斯基通話，認為是「好事」，但未知會否達致有意義的和平行動、計劃或提議，重申美國已經表明希望戰爭結束，只要俄羅斯撤軍，戰爭就能夠立即結束。他指必須在澤連斯基準備好且處於強勢的時候，才可以通過談判達成和平；美方歡迎為實現公正、可持續和可信和平而作出之努力，這必須要烏克蘭人民和澤倫斯基參與和支持才能夠做到。