華兩艦抵蘇丹載僑民 逾1300名撤離包括港人

歷來第3次派赴同類行動 蘇丹內亂尚未平息之際，中國海軍兩艘正在亞丁灣及索馬里海域執行護航任務的軍艦，周三緊急駛赴蘇丹接載撤離當地的中國人員，是中方歷來第3次派遣軍艦執行海外撤離任務。中國外交部昨日表示，截至目前已經有1,300多名中國公民安全撤離，部分正在離開途中，蘇丹首都喀土穆以外還有小量中國公民。

中國國防部發言人譚克非周三表示，由於近期蘇丹安全局勢持續惡化，為保護中國在蘇丹人員生命財產安全，根據統一部署，中國軍隊周三派出海軍艦艇到蘇丹接載撤離的中國人員。中國外交部領事司司長吳璽表示，解放軍緊急調動在亞丁灣護航的軍艦前往蘇丹，展開轉移撤離行動，又提到撤離的同胞當中包括香港特區居民。

港入境處指助兩人離開 執行撤離任務的解放軍艦艇分別是052D型驅逐艦南寧號及903型綜合補給艦微山湖號，臨時組成162編隊，攜帶一架艦載直升機及幾十名特戰隊員合共490多名官兵。南寧號周三早上8時半左右提前抵達蘇丹港，靠泊22號碼頭泊位；舷梯架好後多名艦員迅速衝向碼頭，用隔離帶拉起安全警戒區域，並設立集結、登記、安檢、登艦等地點，特戰隊員在各個陣位點持槍警戒。微山湖號一小時後停靠21號碼頭泊位。

首批準備撤離人員有678人，同日下午4時40分乘多輛旅遊巴陸續抵達，他們在中國駐蘇丹大使館工作人員和各艦官兵的引導，在碼頭集結區排隊及等待登記安檢，並逐一登艦。當最後一人登上軍艦後，兩艦依次離港，翌日早上10時許安全抵達沙特阿拉伯吉達港。完成首批人員撤離後，兩艦再次奔赴蘇丹港，執行後續接運任務。中國海軍此前兩次海外撤離任務分別是2011年利比亞行動和2015年也門撤離行動。

中國外交部發言人毛寧表示，中方日夜奮戰全力保護中國公民安全，周密組織撤離行動，並時刻關注仍然身在蘇丹的中國公民安危，將繼續盡最大努力幫助他們。在此次撤離行動中，中方積極協助外國公民撤離，至今已經幫助5個國家的公民乘坐中國艦船撤離，還有其他國家向中方提出協助撤離，中方將繼續盡可能予以協助。

香港入境事務處表示，截至昨天接獲兩名身在蘇丹的港人求助，入境處已即時提供相關資訊，並按其意願透過大使館提供可行協助。經協助下，二人已安全離開蘇丹。入境處會繼續與求助人、公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

內亂已釀至少512人死 蘇丹正規軍與快速支援部隊的新一輪72小時停火協議周二凌晨生效，雙方周三在喀土穆市郊再度爆發衝突，令人憂慮停火能否維持。內亂迄今已經造成至少512人死亡，接近4,200人受傷。美國白宮周三證實，至今有兩名美國公民在衝突中喪生。本報綜合報道