日倘受攻擊 海保廳肩負民眾疏散

【本報綜合報道】日本共同社昨日報道，《統制要領》規定日本一旦受到武力攻擊，經內閣會議決定後將由防衞大臣指揮海上保安廳長官，負責居民疏散和海上搜救等後方支援工作，令自衞隊可專注軍事行動。

近期將公布《統制要領》 報道引述消息指，日本政府近期將公布《統制要領》內容，在認定發生武力攻擊事態且自衞隊接到防衞出動命令時實施，僅在自衞隊及海上保安廳常規合作難以應對等特殊情況下執行。

自衞隊屆時專注於防衞任務，海上保安廳負責居民疏散和搜救，以及與自衞隊攜手向船舶提供資訊、在港灣設施反恐警戒、應對周邊國家難民湧入等工作。今後雙方將舉行模擬突發事態的聯合訓練，強化運用能力；完善通訊設備令雙方能順暢合作，促進設施和物品相互利用及人員交流。

突發事態時防衞大臣指揮海上保安廳的做法，雖然在1954年制訂的《自衞隊法》第80條中有規定，但並未寫明具體實施機制，原因是擔憂外界視海上保安廳為自衞隊一部分。報道指，《統制要領》並未改變海上保安廳作為警察機構的性質，明確並非准軍事化。