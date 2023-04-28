同類派遣 美曾4年進行35次

【本報綜合報道】美國曾經在南韓部署數百枚戰術核武威懾北韓外，也在冷戰中後期罕有安排戰略核潛艇訪問當地，以顯而易見的方式進一步展示美方準備好捍衞韓方。根據統計，由1976年12月至1981年3月，總共有9艘戰略核潛艇訪問南韓35次。

戰略核潛艇搭載的潛射彈道導彈配備核彈頭，加上它屬於二次打擊的核報復手段，所以美國在冷戰期間通常不會向外國港口派遣戰略核潛艇，但1962年古巴導彈危機後出現例外。美國科學家聯盟成員克里斯滕森表示，美國戰略核潛艇薩姆‧休斯敦號（USS Sam Houston）1963年駛入土耳其港口伊茲密爾，旨在安撫土耳其政府，美方撤走部署當地的核彈道導彈，仍然有核能力捍衞該國。

下一艘美國戰略核潛艇訪問外國已經去到1976年12月19日，「主角」同樣是薩姆‧休斯敦號，它突到訪南韓鎮海海軍基地；一名曾經在該艦服役的船員透露，當時奉命「在南韓浮出水面3天展示武力」，這是首艘美國戰略核潛艇訪問位處太平洋的外國港口。美國兩年後向南韓派遣兩艘戰略核潛艇，但在1979年擴大行動規模，當年總共有8艘戰略核潛艇訪問南韓14次；翌年增至訪韓16次，1981年減至餘下兩次。

具體原因未明 克里斯滕森提到，美國當年向南韓派遣戰略核潛艇的具體原因仍不明，不排除涉及當時的複雜政治形勢，包括南韓開始研發核武技術、時任美國總統卡特計劃從南韓撤走戰術核武、北韓在中國及前蘇聯的支援下發展軍事力量。與此同時，美國戰略核潛艇停止訪韓，也可能與卡特繼任人列根有意招攬中國聯手對付前蘇聯有關。