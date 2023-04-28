北京斥美借題發揮 製造緊張

【本報綜合報道】美韓首腦發表《華盛頓宣言》，美國恢復向南韓派遣戰略核潛艇，加強延伸威懾應對北韓核導威脅。中國外交部發言人毛寧昨日批評，美方為了實現一己地緣私利，置地區安全於不顧，執意在朝鮮半島問題借題發揮，製造緊張。

毛寧表示，美方的做法充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，破壞核不擴散體系，損害他國戰略利益，破壞地區和平穩定，與朝鮮半島無核化目標背道而馳，中方堅決反對。南韓外交部發言人任洙奭指，事先向中國等有關國家說明宣言內容，但對通過何種渠道傳達及中方態度等三緘其口，又稱需要進一步確認是否向俄羅斯事先說明。

美國政府高級官員證實事先向中國說明宣言內容，稱宣言有助阻止南韓等區內國家擁核，對中美均是最佳選擇。南韓總統辦公室官員稱，美方的說明大意是宣言不會成為製造中美矛盾的直接因素，主要是美韓從同盟層面應對北韓，中方不必顧慮。

另外，美國近日發布《軍控、防擴散與裁軍遵約報告》，聲稱中國核試活動不透明、展開敏感生物軍事活動、從事導彈技術擴散活動。中國國防部發言人譚克非昨日表示反對美方刻意抹黑，指摘美方近年在軍控、防擴散與裁軍領域奉行「合則用、不合則棄」的主義，「只識敵友、不分對錯」，在核不擴散領域不斷甩鍋卸責、退群毀約，嚴重破壞全球和地區戰略穩定，嚴重影響多邊軍控、防擴散與裁軍進程。

譚克非續指，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，在南海島礁進行基礎設施建設、部署必要的防禦性力量是依法行使國家主權。