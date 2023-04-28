事隔40年 美戰略核潛艇恢復赴韓

美國俄亥俄級戰略核潛艇基本規格

元首會面 談朝軍事挑戰 美國總統拜登與訪美的南韓總統尹錫悅周三發表《華盛頓宣言》，就針對北韓的全新理念延伸威懾達成共識，兩國成立核諮詢小組討論核規劃、美方恢復向韓方派遣配備核導彈的戰略核潛艇。拜登警告北韓不要發動核攻擊，否則招致政權滅亡；尹錫悅稱韓美將迅即動用核武在內所有力量，作出壓倒性的應對。

北韓過去一年多次試射各式導彈增強核戰遏制力，包括最新一次測試採用固體燃料的火星18型洲際彈道導彈。如何增強美國對南韓延伸威懾、提升核保護傘實效，成為尹錫悅今次訪美之行的重點。拜登與尹錫悅周三在白宮舉行歷時80分鐘的會談，分為開場白、小範圍會談、大範圍會談。拜登指面對北韓挑釁日益加劇，美韓同盟的合作將成倍擴大；尹錫悅稱這不是利盡則散的同盟，而是具有韌性的價值同盟。

成立核諮詢小組 商核規劃 美韓兩國首腦在會後發表《華盛頓宣言》，南韓稱對美國延伸威懾的承諾充滿全面信心，並重申對履行《不擴散核武器條約》義務的長久承諾，和平利用核能。作為南韓不會自行研發核武的條件，美國承諾在朝鮮半島運用核武均諮詢南韓，並與韓方成立核諮詢小組，「加強延伸威懾、討論核及戰略規劃、應對北韓對核不擴散的威脅」；雙方合作在突發情況下，聯合執行及規劃南韓常規力量支援美國核行動。

《華盛頓宣言》另一重點是美國將自1980年代以來，首次安排戰略核潛艇訪問南韓，作為美方進一步加強定期向朝鮮半島派遣戰略資產的措施。巧合的是，美國國防部周二、即美韓首腦峰會前一天，罕有公布俄亥俄級戰略核潛艇緬因號本月18日停靠西太平洋屬地關島的消息，提到這是美方對印太地區的決心及承諾，持續向區內盟友提供延伸威懾，並展示美方潛艇部隊的靈活性、生存能力、戰備狀態、能力。

拜登：朝倘核攻擊 政權將滅 拜登在記者會展示對南韓延伸威懾的承諾，表示「北韓對美國或其盟友或夥伴的核攻擊是不能夠接受，將導致政權滅亡」；南韓傳媒稱這是他首次親口對北韓作出上述警告。拜登重申使用核武的唯一權力落在他身上，但承諾處於需要動用核武並適當之時諮詢盟友南韓，同時強調美韓的緊密核合作底線，是不會在南韓部署核武。

尹錫悅在記者會進一步說明核諮詢小組，韓美兩國將共享應對北韓威脅的核與戰略武器運作計劃訊息，雙方將定期協商，討論共同規劃並落實把南韓尖端常規戰力，與美國核戰力互相結合的共同作戰方案。他表示，韓美兩國決定劃時代地加強延伸威懾，通過壓倒性的力量優勢實現真正和平，而非指望別人發善心的「假和平」。

一名匿名的美國高級官員周三表示，戰略核潛艇在內的美方戰略資產將更頻繁地現身朝鮮半島，但不會定期部署南韓，當地也不會有核武；美國1991年把所有核武撤出南韓。

美韓允保台海安全 京不滿 另外，拜登表示與尹錫悅就確保穿越台灣海峽的安全航行達成共識，保障該海域和平、穩定、繁榮。中國外交部發言人毛寧昨表示，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許外部勢力插手干涉。她呼籲美韓兩國認清台灣問題的實質，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。本報綜合報道

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