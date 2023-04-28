校外培訓機構 廣東首處罰

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，廣東省近日首次由省教育廳直接對校外培訓機構違法行為，給予行政處罰。深圳市新諮詢服務有限公司遭責令停止辦學、退還所收費用，並罰款近16.7萬元人民幣（約19萬港元）的行政處罰。

廣東省教育廳去年10月起，巡查時發現上述公司未取得辦學許可證下，違規展開面向中小學生的線上學科類培訓。省教育廳對約談提醒後，該公司未完成整改，仍然存在違規培訓的行為。省教育廳上月6日依法作出行政處罰，該公司在規定時限內全額繳納罰款，負責人表示今後將不再從事面向中小學生的學科類培訓。

配合雙減教育政策 廣東省教育廳相關負責人表示，「雙減」教育政策實施以來，省教育廳會同有關部門連續開展線上巡查、線下核查等專項行動，累計巡查3,428家（次）、共1,828個涉及中小學校外培訓內容的對象，已經處理所發現的495個問題線索。省教育廳會同省通信管理局等有關單位整頓73個違規開展中小學學科類線上培訓的網站平台，其中23個拒不整改遭關停。