傳欠債逾千萬 天涯社區無法訪問

【本報綜合報道】內地最大網絡論壇「天涯社區」，近日被網民發現網站和客戶端均無法打開，引來熱議。內地傳媒昨日報道，天涯社區4月1日曾經發布公告，表示將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問。有知情人士表示，天涯社區已經拖欠海南電信10年服務費，金額高達1,000多萬人民幣（約1,150萬港元）。

該論壇巔峰時期註冊用戶超過1.3億，月覆蓋用戶超過2.5億。報道稱，天涯社區內部分崩離析，因無力還債，資產被打包出售；員工苦於被拖欠工資、拖欠社保公積金而離職，目前公司僅剩20多名員工。針對天涯社區無法打開一件事，知情人士表示，天湖區的域名早在3月底就被封，周一才確定正式停止營運，中間一個月左右的時間估計是高層方面還沒談攏。

針對官網無法打開，相關頁面顯示「無法訪問此網站」，天涯社區應用程式也無法打開，頁面顯示「無網絡連接」的問題，引來不少討論。有網民發文詢問官方情況，天涯社區在評論區回覆，「我們主打的就是一個陪伴。說一句暴露青春的話語：我會回來的」。