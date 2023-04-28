撤多罪 企業董事長維持獲賠48萬

顧雛軍

【本報綜合報道】原任廣東科龍電器股份有限公司、格林柯爾製冷劑（中國）有限公司等公司董事長、法定代表人的顧雛軍，早前因虛報註冊資本等罪判囚，其後部分罪名獲撤銷。他申請國家賠償，廣東省高級人民法院此前裁定，賠償約43萬元（人民幣‧下同，約48.8萬港元）。他不服上訴，最高人民法院周三維持廣東省高級人民法院的決定。

最高人民法院2019年4月再審，撤銷原判對顧雛軍虛報註冊資本罪、違規披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用資金罪的量刑部分，由判囚10年改以挪用資金罪判囚5年，其監禁期限超出再審判決確定刑期771天。廣東省高級人民法院經審查，決定對該院刑事判決造成顧雛軍被超期監禁，予以賠償人身自由賠償金28.7萬餘元（約32.6萬港元），精神損害撫慰金14.3萬元（約16.2萬港元），並退還原判已執行的8萬元（約9萬港元）罰金並支付利息。

原要求國家賠償逾億 顧不服決定，向最高人民法院賠償委員會申請國家賠償，請求按其工資收入損失等情況賠償人身自由賠償金7,000萬元（約7,943萬港元）、精神損害賠償金5,000萬元（約5,673萬港元），並賠償財產損失。最高人民法院賠償委員會經審理認為，國家賠償法規定了統一人身自由賠償金標準，不因賠償請求人職業、收入不同而有別，認為其要求不符法律和司法解釋既有規定。