拐9童案兩人伏法 一度流傳梅姨落網

內地「梅姨拐童案」轟動一時，倒賣兒童人口販子梅姨至今去向不明。廣州市中級人民法院昨天公布，同案兩名罪犯張維平及周容平同日已獲執行死刑。對於網上近日傳出梅姨已經落網，廣東省廣州市公安局增城分局宣傳部門工作人員前天確認目標人物在廣西自治區柳州市被捕消息不實，仍在核實其他訊息。

刻意搭訕 趁機抱走販賣 經法院審理查明，被告張維平於2003年至2005年間透過刻意搭訕手法，結識被拐賣兒童家人，再趁其不備抱走小孩，藉此販賣牟利。此外，同案另一被告周容平提議，與楊朝平、劉正洪及陳壽碧密謀策劃，闖進出租房內，綑綁被害人母親後再強行抱走被害人，之後交予張維平販賣；涉案9名兒童下落不明。

2016年3月至6月，被告張維平及周容平等人先後落網。張維平曾交代，所有拐得兒童均通過一位名為梅姨中間人完成交易。廣州市公安局增城區分局去年6月公開梅姨模擬畫像，惟目標人物至今仍未歸案。

經多次審判後，最高人民法院早前認定，第一及二審判決認定事實清楚，證據確實，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核准判處張維平及周容平死刑判決。廣州市中級人民法院昨天公布，遵照最高人民法院下達執行死刑命令，已於同日執行死刑。

在張維平及周容平死前，負責其中一名被拐兒童案件、北京國標（青島）律師事務所主任孫文學周二晚上在網上聲稱，梅姨已經落網，又指會在半個月內公開詳情。其中一名受害父親申軍良隨後回應稱，他當天下午確實收到有人提供梅姨線索，對方更稱有九成機會就是目標人物，因此翌日會前往廣州了解。

然而，廣州增城警方前天澄清，經初步核實，梅姨並未在廣西柳州落網，目前與梅姨有關證據僅為口供，沒有其他實質證據，同時重申警方從未放棄調查。本報綜合報道