美籍華人捐98件史料文物 南京大屠殺再添新證

【本報綜合報道】侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周三舉行美籍華人魯照寧文物史料捐贈儀式，包括日軍軍人手牒、刊登日軍罪行的歐美報刊等98件文物史料收藏入館內。其中一本軍人手牒屬於日軍第6師團步兵第45聯隊步兵炮隊伍長福島正久，記載從應徵入伍至退伍的履歷，為江蘇南京大屠殺再添新證。

該本軍人手牒詳細記載福島正久從1937年1月10日應徵入伍到1941年1月9日退伍，在此期間，他先後參加侵佔保定、石家莊、上海、南京、廣德、蕪湖、武漢、宜昌等地的作戰。江蘇省社科院研究員王衞星表示，上述日軍聯隊隸屬於谷壽夫為師團長的日軍第6師團，是進攻南京、參與大屠殺的部隊之一，具重要的史料價值和展陳價值。

捐贈品另有大量來自第三方的史料，包括一份1937年10月10日在上海發行的英文報紙《大陸報》（The China Press），記錄日本轟炸南京的外國攝影師圖片；一份1938年1月25日美國發行的《紐約時報》頭版刊登有關日軍佔領南京後的報道，題為《混亂在南京持續》等。捐贈者魯照寧出生於南京，2004年以來一直幫助紀念館在海外搜尋有關文物史料，迄今已經逾2,300件，此是第16次捐贈。據統計，紀念館館藏文物史料總量達19.27萬件。